Crob | 20 milioni per la sanità il polo d’eccellenza che attira l’Italia

L’Irccs Crob di Rionero in Vulture ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro destinato alla sanità. Sono state presentate nuove apparecchiature tecnologiche per migliorare le attività di diagnosi e cura. Il centro si conferma un punto di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione clinica e tecnologica. La struttura si impegna a rafforzare le proprie capacità e a offrire servizi avanzati ai pazienti.

L’innovazione tecnologica e l’eccellenza clinica trovano un centro nevralgico a Rionero in Vulture, dove l’Irccs Crob ha presentato le nuove strumentazioni destinate al potenziamento delle capacità diagnostiche e terapeutiche. L’iniziativa, avvenuta durante l’open day denominato TecnoCrob, mette in luce come la struttura sia diventata un pilastro fondamentale per la salute non solo della Basilicata, ma dell’intero Mezzogiorno, grazie a un piano di investimenti che supera i 20 milioni di euro. La capacità del Crob di attrarre pazienti da diverse regioni d’Italia non è un caso isolato, ma il risultato di una strategia che trasforma la qualità delle cure in un volano per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crob: 20 milioni per la sanità, il polo d’eccellenza che attira l’Italia Gastronomia d'eccellenza per il nuovo "polo del gusto": riapre dopo 20 anni la Galleria SavoiaA Marina Centro, incastonato tra il Parco del Mare e Viale Vespucci, venerdì 10 aprile riaprono al pubblico i nuovi ristoranti della Galleria Savoia,... Immunoterapia, apre a Mercogliano il primo Polo di eccellenza del Sud ItaliaLunedì 16 marzo, alle ore 11, sarà inaugurato il primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale a Mercogliano, in Via Ammiraglio Bianco. Temi più discussi: l’Irccs Crob presenta i nuovi investimenti tecnologici da 20 milioni di euro; Sanità: nuovo parco tecnologico da 20 milioni di euro al Crob di Rionero; Rionero, il CROB del futuro: 20 milioni di euro per la nuova frontiera tecnologica; Sanità, al CROB nuove tecnologie per oltre 20 milioni: Latronico rilancia il ruolo del polo oncologico del Sud. Rionero, il CROB del futuro: 20 milioni di euro per la nuova frontiera tecnologicaVenti milioni di euro per potenziare la lotta ai tumori con tecnologie di ultima generazione. Al CROB di Rionero in Vulture debutta il progetto 'TecnoCrob' ... trmtv.it Latronico: il Crob di Rionero in Vulture punto di riferimento per il SudIl Crob di Rionero in Vulture rafforza il ruolo nel Sud con nuove tecnologie per oltre 20 milioni di euro. Presentati gli investimenti durante l’Open day con l’assessore Latronico. trmtv.it Venti milioni di euro per potenziare la lotta ai tumori con tecnologie di ultima generazione. Al CROB di Rionero in Vulture debutta il progetto 'TecnoCrob' x.com Crob di Rionero, Galella (FdI): “Risultati concreti grazie a investimenti e programmazione” - facebook.com facebook