On the road in Gallura | diario di un viaggio tra granito borghi e anima sarda

Durante un viaggio in Gallura si attraversano paesaggi di granito e borghi antichi, immersi in una natura ancora selvaggia. Le strade si snodano tra coste rocciose e macchia mediterranea, rivelando scenari di grande bellezza. La regione si distingue per i suoi insediamenti storici e per un paesaggio che combina elementi naturali e architettonici. La visita permette di scoprire un volto della Sardegna meno conosciuto, fatto di tradizioni e ambienti autentici.

Sognare la Sardegna significa quasi sempre proiettare la mente su acque turchesi e sabbia finissima, ma esiste un’anima più profonda, scolpita nella roccia millenaria e profumata di macchia mediterranea, che attende solo di essere svelata. La Gallura non è una semplice destinazione: è uno stato d’animo che oscilla con eleganza tra lo sfarzo della costa e la fierezza dell’entroterra. In questo diario di viaggio vi porto con me in un “on the road in Gallura” di cinque giorni, partendo dal dinamismo di Olbia per inerpicarsi tra i monti di granito, dove il tempo sembra seguire un ritmo antico e solenne. Voi prendete nota, sono posti bellissimi! Il nostro viaggio comincia ad Olbia, la porta d’accesso dell’isola che negli ultimi anni ha saputo rifarsi il look in modo straordinario.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - On the road in Gallura: diario di un viaggio tra granito, borghi e anima sarda Notizie correlate Dalle grandi capitali europee ai borghi più nascosti della provincia italiana, la rete dei pullman verde arancio si potenzia per le festività. Un viaggio tra mobilità sostenibile, borghi autentici e nuove rotte verso gli aeroportiLe vacanze di Pasqua del 2026 segnano una svolta per chi ama viaggiare senza spendere una fortuna, nonostante la pressione costante dei prezzi del... Addestrare cani o l’anima? Il viaggio tra i drammi di Mangia prega abbaiaIl regista Marco Petry ha lanciato su Netflix, a partire dal 1° aprile, la commedia del 2026 intitolata Mangia prega abbaia. Panoramica sull’argomento Si parla di: Tragedy averted on the Orientale Sarda highway, with six minors trapped while placing rocks on the roadway. Gallura-style traffic, traffic lights and permanent construction sites on the state roadsThe mayor of Sant'Antonio di Gallura, Carlo Viti, is disheartened: «In this territory we have problems with traffic in any direction we move». In fact the picture is bleak. The one-way system has been ... unionesarda.it Road conditions in Gallura are a disaster for the mayorsThe new stop at the Monte Pino construction site (this concerns the restoration of the Sp 38 which collapsed in 2013, three people died, awaited for 11 years) is very bad news for the people of ... unionesarda.it