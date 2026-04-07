Il regista Marco Petry ha lanciato su Netflix, a partire dal 1° aprile, la commedia del 2026 intitolata Mangia prega abbaia. La pellicola, conosciuta a livello internazionale come Eat Pray Bark, è accessibile anche tramite l’app Smart Stick su Now, Glass e Q. La narrazione si sviluppa attorno a cinque proprietari di cani che si spostano tra le montagne del Tirolo per frequentare un centro di addestramento cinofilo. L’obiettivo iniziale è risolvere i problemi comportamentali dei loro animali, ma il percorso si rivela essere una sfida personale per ogni umano coinvolto. L’opera, prodotta da Olga Film, vede la firma di Petry non solo alla regia ma anche alla sceneggiatura, lavoro svolto insieme a un gruppo di autori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addestrare cani o l’anima? Il viaggio tra i drammi di Mangia prega abbaia

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Le Zone di Addestramento Cani (ZAC): Regole, Tutela Ambientale e Cinofilia Sapevi che l'allenamento dei nostri ausiliari è regolamentato da norme rigorose pensate per tutelare sia la nostra passione che la natura Facciamo chiarezza su come funzion - facebook.com facebook