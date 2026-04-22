Omicidio Yana Dumitru Stratan condannato all’ergastolo

Il tribunale ha condannato all’ergastolo Dumitru Stratan, un uomo di 36 anni di origini moldave, per l’omicidio premeditato di Yana. La sentenza arriva dopo aver valutato le prove presentate durante il processo, che hanno portato alla sua condanna definitiva. La vicenda riguarda il delitto che si è verificato in un’abitazione nella zona urbana, con l’imputato riconosciuto colpevole di aver pianificato e commesso il crimine.

Nel primo pomeriggio di oggi i giudici hanno respinto la tesi della difesa, sostenuta dall’avvocato Gregorio Viscomi, secondo cui non vi sarebbe stata volontà di uccidere, accogliendo invece la richiesta della Procura e riconoscendo l’aggravante della premeditazione. In primo grado Stratan era stato condannato a 20 anni. “Giustizia è fatta” ha detto alla lettura della sentenza il padre della giovane, Oleksandr Malaiko. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Omicidio Yana, Dumitru Stratan condannato all’ergastolo Notizie correlate Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneMantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. Femminicidio di Yana Malaiko, chiesto l’ergastolo in Appello per l’ex fidanzato Dumitru StratanNel processo di secondo grado che si è aperto oggi, mercoledì 25 marzo, la procura ha chiesto l'ergastolo per Dumitru Stratan, accusato di aver... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ergastolo per la morte di Yana, in appello riconosciuta la premeditazione; Moro assassinato. Vittima sacrificale di Yalta e delle Br; Femminicidio Yana, mercoledì le arringhe finali: si va verso il verdetto d’appello. Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneMantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. I giudici della corte d’Appello di Brescia, ... ilgiorno.it Omicidio Yana Malaiko, la svolta in appello: Dumitru Stratan condannato all'ergastolo, «voleva ucciderla». Il papà: «Giustizia è fatta»La Corte d'appello di Brescia, presieduta dal giudice Eliana Genovese, ha condannato all'ergastolo il 36enne Dumitru Stratan, ritenuto colpevole di omicidio premeditato di Yana Malaiko, la 23enne ... leggo.it Classe del terzo anno del mercoledì 21:00/23:00 del Barnum Omicidio a Piazza Sassari Un successo Solo il meglio al Barnum - facebook.com facebook