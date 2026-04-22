Omicidio di Yana Malaiko ergastolo per Dumitru Stratan | riconosciuta l’aggravante della premeditazione

Un uomo è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di una giovane donna di 23 anni, avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. La sentenza ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione nel delitto. La corte ha deciso di applicare la pena massima prevista dalla legge, dopo aver valutato le prove presentate nel processo. La notizia riguarda un caso di cronaca che ha attirato l’attenzione nella zona.

Mantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. I giudici della corte d’Appello di Brescia hanno ribaltato la sentenza di primo grado e condannato Dumitru Stratan al carcere a vita, riconoscendo l’ aggravante della premeditazione che invece non era stata accolta nel processo di primo grado. Immediatamente dopo la lettura della sentenza, Oleksandr Malaiko, padre di Yana, è stato abbracciato dal suo avvocato, Angelo Lino Murtas, e dal consulente della parte civile, il criminologo Gianni Spoletti. Uscito dall’aula si è subito tagliato la lunga barba: un impegno che aveva preso con se stesso in caso di condanna di Dumitru Steatan all'ergastolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazione Notizie correlate Femminicidio di Yana Malaiko, chiesto l’ergastolo in Appello per l’ex fidanzato Dumitru StratanNel processo di secondo grado che si è aperto oggi, mercoledì 25 marzo, la procura ha chiesto l'ergastolo per Dumitru Stratan, accusato di aver... Yana uccisa e fatta sparire in un trolley, l’accusa insiste: delitto premeditato, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanMantova, 25 marzo 2025 – ''Yana Malaiko è stata uccisa da Dumitru Stratan in modo sofisticato, pensato, organizzato''. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Moro assassinato. Vittima sacrificale di Yalta e delle Br; Femminicidio Yana, mercoledì le arringhe finali: si va verso il verdetto d’appello. Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneMantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. I giudici della corte d’Appello di Brescia hanno ... ilgiorno.it ULTIMORA Processo d’appello per Yana: ergastolo per Dumitru Stratan. Riconosciuta l’aggravante della premeditazioneBRESCIA Ergastolo per l'omicidio di Yana Malaiko. I giudici della corte d'Appello di Brescia hanno ribaltato la sentenza di primo grado e condannato ... vocedimantova.it Classe del terzo anno del mercoledì 21:00/23:00 del Barnum Omicidio a Piazza Sassari Un successo Solo il meglio al Barnum - facebook.com facebook