Un giovane di 19 anni è stato fermato in relazione all'omicidio di Vincenzo Iannitti, scomparso il 18 marzo scorso. La vittima era stata vista l'ultima volta in compagnia di qualcuno prima di sparire. Le indagini hanno portato all'arresto del sospettato, che ora si trova sotto custodia. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica dei fatti o sulle motivazioni.

Vincenzo era scomparso di casa il 18 marzo scorso, ed era stato visto l’ultima volta in compagnia del 19enne. Il 19enne ha solo detto di aver reagito ad alcune affermazioni a lui non gradite fatte da Vincenzo, a cui era legato da un’amicizia di lunga data; affermazioni riguardanti forse lo stile di vita adottato da Victor, giudicato sbagliato dall’amico. Troppo poco però per spiegare l’omicidio. Anche la droga, nonostante le voci, non sembra il contesto in cui cercare, visto che i due ragazzi erano entrambi incensurati, né erano mai stati segnalati come assuntori. Pure l’ipotesi di una ragazza contesa sembra non corrispondente al vero, essendo entrambi fidanzati.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Omicidio Vincenzo Iannitti, fermato il 19enne Victor Uratoriu

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Si terrà domani mattina, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l'udienza di convalida del fermo del 19enne Victor Uratoriu, reo confesso dell'omicidio del suo amico Vincenzo Iannitti, 20 anni, il cui corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenut x.com