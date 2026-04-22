Omicidio Vasto | il consiglio regionale Abruzzo si apre con un minuto di silenzio

Il consiglio regionale dell’Abruzzo ha iniziato la seduta di martedì 21 aprile con un minuto di silenzio per i fatti di cronaca avvenuti a Vasto. Il gesto è stato richiesto dal consigliere regionale Francesco Prospero. La seduta si è aperta con questa cerimonia, senza ulteriori interventi o dichiarazioni.

Il consiglio regionale dell’Abruzzo si è aperto nella seduta di martedì 21 aprile con un minuto di silenzio per i fatti di cronaca accaduti nella città di Vasto: un gesto simbolico, richiesto dal consigliere regionale Francesco Prospero, con l’intento di avviare una riflessione sul disagio.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Tram deragliato, minuto di silenzio per le vittime in Consiglio RegionaleMilano, 3 marzo 2026 – “Il Consiglio regionale della Lombardia ha ricordato con un minuto di silenzio le vittime dell'incidente causato dal... Leggi anche: A Vasto un minuto di silenzio per ricordare don Decio e don Luigi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli ha confessato di averlo ucciso con un'ascia: Mio figlio era un violento; Mio figlio era un violento, la confessione del padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso con un’ascia nel garage di casa; Omicidio Vasto, confessa il padre della vittima: Abbiamo litigato, mio figlio non voleva lavorare; Omicidio Vasto: fermato il padre della vittima, ha utilizzato un’ascia. Omicidio Vasto: il padre di Andrea Sciorilli è in carcere, oggi l’autopsia su AndreaÈ in carcere a Vasto il padre di Andrea Sciorilli: ha confessato di avere ucciso il figlio a colpi d'ascia. L'uomo alterna momenti di lucidità a sconforto ... rete8.it Giovane ucciso in garage a Vasto, arrestato il padre: lo ha colpito tre volte con un'asciaIl padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in cui viveva, è stato arrestato ... adnkronos.com Omicidio di Vasto, il figlio lo minacciava con il coltello. Poi il padre l’ha colpito con l’ascia x.com Il delitto di Vasto, il padre: 'Mio figlio mi minacciava con un coltello". L'uomo è accusato di omicidio volontario. #ANSA - facebook.com facebook