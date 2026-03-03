Tram deragliato minuto di silenzio per le vittime in Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale della Lombardia ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente avvenuto sul tram della linea 9 di Milano, che si è verificato questa mattina. La seduta si è svolta in un clima di raccoglimento, senza ulteriori commenti o interventi, mentre le autorità continuano le verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Milano, 3 marzo 2026 – "Il Consiglio regionale della Lombardia ha ricordato con un minuto di silenzio le vittime dell'incidente causato dal deragliamento di un tram della linea 9 di Milano. Come istituzione regionale esprimiamo vicinanza alle famiglie delle vittime manifestando solidarietà alla città Milano e mandando un augurio di pronta guarigione ai feriti". Così il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, in apertura di seduta questa mattina, martedì 3 marzo. "Il tram è un simbolo storico e identitario di Milano, anche per questo motivo questa vicenda ci coinvolge sentimentalmente ancora di più.