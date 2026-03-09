A Vasto un minuto di silenzio per ricordare don Decio e don Luigi

A Vasto si è svolto un momento di raccoglimento in memoria di due sacerdoti che sono deceduti il 5 marzo scorso. La cerimonia ha previsto un minuto di silenzio pubblico per rendere omaggio a mons. Decio D’Angelo e mons. Luigi Smargiassi. La comunità si è riunita per ricordare i due religiosi scomparsi.

Un minuto di silenzio a vasto per ricordare mons. Decio D’Angelo e mons. Luigi Smargiassi: i due sacerdoti scomparsi lo scorso 5 marzo. Si è aperta così la seduta di consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale, Marco Marchesani, ha invitato l’aula a osservare il minuto di silenzio in segno di cordoglio per la scomparsa di don Decio e don Gino, due figure importanti per la comunità vastese. Un momento di raccoglimento, condiviso da tutti i presenti, per esprimere vicinanza alle comunità parrocchiali e ricordare il servizio svolto dai sacerdoti a favore della comunità. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Diocesi di Chieti-Vasto in lutto per la morte di don Decio e don Gino In Cattolica la testimonianza di don Luigi Ciotti e don Pino DemasiLunedì 2 marzo l’Auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, ospiterà il presidente e fondatore di Libera, don... Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Vasto un minuto di silenzio per... Discussioni sull' argomento Andrea Orlando a Vasto. Nuove politiche industriali per governare le trasformazioni; All’Aragona in palio tre punti per la salvezza: Pro Vasto e Bacigalupo Vasto Marina, non risparmiatevi; L'ex ministro Andrea Orlando a Vasto per parlare di nuove politiche industriali; Il Lions Club Vasto New Century presenta Una Coccola Sospesa. Accolta la richiesta di allontanamento della casa-famiglia di Vasto. Respinta invece l'istanza di ricusazione avanzata dai genitori nei confronti della psicologa incaricata dei test. - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, i bambini rimangono (per ora) nella struttura di Vasto #famiglianelbosco x.com