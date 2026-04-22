Omicidio stradale a Messina | Cassazione ribalta il processo

La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare il processo per l’omicidio stradale avvenuto a Messina, ordinando alla Corte d’Appello di riconsiderare il caso con una nuova composizione. La decisione si basa sul fatto che dovranno essere valutati il concorso di colpa e l’eventuale applicazione di attenuanti generiche. Il procedimento riguarda Carmelo Mazzeo, coinvolto nell’incidente che ha portato alla morte di una persona.

La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio del processo per l’omicidio stradale che ha coinvolto Carmelo Mazzeo, ordinando alla Corte d’Appello di Messina, in una composizione differente, di riesaminare il caso valutando il concorso di colpa e l’applicazione di attenuanti generiche. La decisione della Suprema Corte, emessa lo scorso 17 aprile, scuote l’iter giudiziario iniziato nel luglio del 2017, quando un grave incidente avvenuto nei pressi di un incrocio a Barcellona Pozzo di Gotto portò alla morte del motociclista. L’evoluzione di un percorso giudiziario lungo sette anni. Il fulcro della vicenda risale al 2017, quando il conducente di una Jeep, oggi difeso dall’avvocato Alessandro Cattafi, si trovò coinvolto in uno scontro con lo scooter su cui viaggiava Mazzeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio stradale a Messina: Cassazione ribalta il processo Femminicidio al rione Lombardo a Messina: Daniela uccisa dall'ex Notizie correlate Cassazione ribalta il processo: nuovo appello per presunto complice dei furti ad AvellinoAVELLINO – La vicenda giudiziaria che ruota attorno a uno dei presunti membri del sodalizio specializzato in furti nelle abitazioni — smantellato... Cassazione condanna a 18 mesi per omicidio stradale a LipariSommario Francesco Guglielmino, un palermitano di 27 anni al momento dei fatti, è stato condannato definitivamente a un anno e mezzo di reclusione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Morto nel 2017 dopo un incidente, la Cassazione impone di valutare concorso di colpa e attenuanti; Messina, incendio in galleria sulla A20: furgone in fiamme; Messina, incidente a Mili, scooter contro due auto: giovane ferito e traffico in tilt; Incidente mortale di Acquedolci. Caronia col fiato sospeso per Vera, cosa dice l’inchiesta. Lite in strada finisce nel sangue: 34enne arrestato per tentato omicidio a LipariLIPARI – Una lite tra due uomini si è trasformata in una violenta aggressione a Lipari, nel Messinese. Un 34enne, residente nel catanese, è stato fermato ... newsicilia.it Messina, accusato di avere ucciso il figlio sparandogli alla nuca: a processoUn uomo di 64 anni è accusato di avere ucciso il figlio con un colpo di pistola in provincia di Messina. Adesso inizia il processo. meridionews.it Rete 7 - Canale 99. . MORTE DI FRANCESCO MARCIGLIANO, INDAGINE PER OMICIDIO STRADALE - facebook.com facebook