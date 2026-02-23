Cassazione condanna a 18 mesi per omicidio stradale a Lipari

Francesco Guglielmino ha ricevuto una condanna a 18 mesi di carcere per aver provocato la morte di Valentino Trovato in un incidente stradale a Lipari. La causa di questa condanna deriva dalla sua responsabilità nel sinistro che ha coinvolto due veicoli sulla strada principale dell’isola. Guglielmino, 27 anni, era alla guida quando si è verificato l’incidente che ha portato alla tragica perdita. La decisione definitiva della Cassazione conferma la gravità del fatto.

Sommario. Francesco Guglielmino, un palermitano di 27 anni al momento dei fatti, è stato condannato definitivamente a un anno e mezzo di reclusione per l’omicidio stradale di Valentino Trovato, un originario di Acireale. L’incidente mortale avvenne a Lipari il 25 agosto 2017, quando Guglielmino, alla guida di una Smart, si scontrò con uno scooter guidato da Trovato, che morì poche ore dopo. La sentenza è stata emessa dalla Cassazione, che ha respinto il ricorso dell’imputato. La tragedia di Lipari. Era l’alba del 25 agosto 2017 quando un incidente stradale a Lipari cambiò per sempre la vita di due famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

