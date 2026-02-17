Omicidio Carol Maltesi | Cassazione annulla l’ergastolo nuovo appello sulla premeditazione Riapre il caso Fontana

La Cassazione ha deciso di annullare l’ergastolo di Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché il procedimento si concentrerà ora sulla presenza o meno di una premeditazione. La sentenza riapre le indagini sul caso, che aveva visto Fontana condannato in primo grado e poi confermato in appello. La decisione segue una verifica più approfondita della prova di premeditazione, che potrebbe cambiare le sorti del processo.

La Cassazione ridimensiona la condanna: nuovo processo per Davide Fontana nell’omicidio di Carol Maltesi. La Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo per Davide Fontana, l’ex bancario condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, avvenuto a Rescaldina, in provincia di Milano, nell’ gennaio 2022. La decisione, presa il 10 febbraio 2026, apre la strada a un nuovo processo d’appello, focalizzato sull’accertamento della premeditazione, elemento chiave per determinare la pena definitiva dell’imputato. Il delitto e la sua brutalità. L’11 gennaio 2022, Davide Fontana uccide la sua fidanzata, Carol Maltesi, nella loro abitazione a Rescaldina.🔗 Leggi su Ameve.eu

