Omicidio Carol Maltesi | Cassazione annulla l’ergastolo nuovo appello sulla premeditazione Riapre il caso Fontana
La Cassazione ha deciso di annullare l’ergastolo di Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché il procedimento si concentrerà ora sulla presenza o meno di una premeditazione. La sentenza riapre le indagini sul caso, che aveva visto Fontana condannato in primo grado e poi confermato in appello. La decisione segue una verifica più approfondita della prova di premeditazione, che potrebbe cambiare le sorti del processo.
La Cassazione ridimensiona la condanna: nuovo processo per Davide Fontana nell’omicidio di Carol Maltesi. La Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo per Davide Fontana, l’ex bancario condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, avvenuto a Rescaldina, in provincia di Milano, nell’ gennaio 2022. La decisione, presa il 10 febbraio 2026, apre la strada a un nuovo processo d’appello, focalizzato sull’accertamento della premeditazione, elemento chiave per determinare la pena definitiva dell’imputato. Il delitto e la sua brutalità. L’11 gennaio 2022, Davide Fontana uccide la sua fidanzata, Carol Maltesi, nella loro abitazione a Rescaldina.🔗 Leggi su Ameve.eu
Omicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo per Davide Fontana, verso appello ter: non riconosciuta aggravante premeditazioneLa Cassazione ha deciso di annullare la condanna all’ergastolo di Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione.
Femminicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo a Davide Fontana per i dubbi sulla premeditazioneLa Cassazione ha annullato l'ergastolo a Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi, perché non è stato possibile dimostrare con certezza che l’uomo avesse pianificato l’omicidio in anticipo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Annullato l’ergastolo a Davide Fontana, assassino di Carol Maltesi; Omicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla l'ergastolo per Fontana; Omicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo Fontana: ci sarà l’appello ter; Omicidio Maltesi: la Cassazione annulla l'ergastolo per Fontana.
Carol Maltesi, storia di uno degli omicidi più efferati degli ultimi anni: fu colpita 13 volte con un marftelloNuovo colpo di scena giudiziario nel caso dell’omicidio di Carol Maltesi. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, disponendo un terzo ... ilmessaggero.it
Omicidio Carol Maltesi, annullato l’ergastolo per Davide Fontana: la Cassazione rimanda il processo in AppelloI giudici della Corte suprema accolgono il ricorso della difesa dell’ex bancario 47enne che uccise e fece a pezzi la giovane mamma di Rescaldina. Il nodo della premeditazione è ancora da sciogliere ... ilgiorno.it
Omicidio Carol Maltesi. La Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo di Davide Fontana, il bancario, reo confesso, che nel 2022 uccise e fece a pezzi la ex fidanzata. Giudicate non sufficienti le motivazioni sull’aggravante della premeditazione. Si ri facebook
La Corte di Cassazione ha disposto un terzo processo di appello per Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi x.com