Il tentativo di investimento prima delle coltellate alla gola disposta l’autopsia su Loredana Ferrara In carcere l’ex compagno Silvio Gambetta

Nella giornata di lunedì, nel comune di Vignale Monferrato, si sono svolti i primi accertamenti sulla morte di una donna di 53 anni, uccisa nel tardo pomeriggio. Gli investigatori stanno analizzando una possibile sequenza di eventi che avrebbe coinvolto un tentativo di investimento seguito da un’aggressione con un coltello. Nel corso delle indagini, è stato disposto l’esame autoptico sulla salma, mentre l’ex compagno della vittima è stato arrestato e si trova in carcere.

Un tentativo di investimento, poi l’aggressione con un coltello. È questa una delle ipotesi su cui si concentrano gli inquirenti per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Loredana Ferrara, 53 anni, uccisa nel tardo pomeriggio di lunedì a Vignale Monferrato, nell’Alessandrino. Per il femminicidio è stato arrestato l’ex compagno, Silvio Gambetta, 57 anni, ora in carcere a Vercelli. Secondo una prima ricostruzione investigativa, ancora al vaglio della Procura, l’uomo potrebbe aver cercato di investire la donna mentre era alla guida di un pick-up, imboccando la salita di piazza Italia. Un primo tentativo violento che, se confermato, delineerebbe una dinamica di aggressione già avviata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il tentativo di investimento prima delle coltellate alla gola, disposta l’autopsia su Loredana Ferrara. In carcere l’ex compagno Silvio Gambetta Notizie correlate Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio GambettaTragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata... Chi è Silvio Gambetta, il 57enne che ha ucciso l’ex Loredana Ferrara: podista e suo ex allenatoreRunner diventato un'icona del podismo alessandrino, il 57enne Silvio Gambetta è stato arrestato per aver ucciso la ex compagna 53enne Loredana... Tutti gli aggiornamenti Femminicidio, uccisa a coltellate dall’ex compagno campione di podismo: avevano corso con la GarlascheseIl femminicidio nell’Alessandrino: prima di accoltellare Loredana Ferrara in piazza a Vignale Monferrato Silvio Gambetta aveva tentato di investirla con un ... laprovinciapavese.gelocal.it Loredana uccisa dall’ex a Vignale Monferrato: Aveva paura di incontrarloVIGNALE MONFERRATO – Avevano vissuto insieme fino allo scorso novembre, poi Loredana Ferrara aveva deciso di lasciare Silvio Gambetta. La donna, 53 anni, ... radiogold.it