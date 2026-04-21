Chi è Silvio Gambetta il 57enne che ha ucciso l'ex Loredana Ferrara | podista e suo ex allenatore

Silvio Gambetta, 57 anni, è stato arrestato dopo aver ucciso l’ex compagna in strada a Vignale Monferrato. Runner noto nel mondo del podismo alessandrino e suo ex allenatore, Gambetta ha colpito la donna con un coltello, causandone la morte. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, e l’uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. La vittima aveva 53 anni.

Runner diventato un'icona del podismo alessandrino, il 57enne Silvio Gambetta è stato arrestato per aver ucciso la ex compagna 53enne Loredana Ferrara colpendola in strada con una coltellata alla gola ieri a Vignale Monferrato. La donna aveva rivelato ad alcuni amici che era diventato violento e aveva deciso di lasciarlo nell'inverno scorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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