Una perizia psicologica ha accertato che Jashandeep Badhan, vent’anni di origini indiane, era in grado di intendere e di volere al momento del presunto omicidio di Sara Centelleghe. La valutazione, presentata durante il processo in corso a Costa Volpino, ha portato alla conferma che l’imputato aveva la capacità di partecipare alla propria difesa. La sentenza è prevista per il 22 aprile.

Costa Volpino (Bergamo), 31 marzo 2026 – Jashandeep Badhan, vent’anni, origini indiane, era capace di intendere e volere al momento dell’ omicidio di Sara Centelleghe, 18 anni, uccisa con 67 forbiciate nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 nell’abitazione dove la ragazza viveva con la mamma, in via Nazionale, a Costa Volpino. Lo ha stabilito lo psichiatra Filippo Tancredi al quale la Corte d’Assise – presidente Patrizia Ingrascì, a latere il collega Roberto Palermo – aveva affidato la perizia. E alla stessa conclusione è giunto anche il consulente Sergio Monchieri, nominato dal pm Raffaella Latorraca. È quanto emerso nell’ udienza di ieri mattina del processo per l’omicidio della diciottenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Sara Centelleghe, la perizia non ha dubbi: “Badhan capace d’intendere”. Il 22 aprile attesa la sentenza

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