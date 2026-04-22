Omicidio Carta e l’ipotesi della vendetta per la morte di un uomo nel 2023 | Ma Dino non c’entra nulla
Domani si svolgeranno i funerali di Annibale Carta, un personal trainer di 42 anni ucciso a Foggia. L’indagine sull’omicidio si concentra sull’ipotesi di una vendetta legata alla morte di un uomo avvenuta nel 2023. Gli investigatori hanno escluso che Dino sia coinvolto nel delitto. La procura sta analizzando le prove raccolte per chiarire i motivi dell’omicidio.
Si terranno domani 23 aprile i funerali di Annibale Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a Foggia. Intanto continuano le indagini: tra le piste al vaglio degli inquirenti anche una "vendetta trasversale" per una morte avvenuta tre anni fa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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