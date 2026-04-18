Dino Carta ucciso a Foggia si indaga sulla morte di un giovane nel 2023 | l'ipotesi della vendetta
Le indagini sull’omicidio di un uomo di 42 anni, avvenuto a Foggia il 13 aprile, continuano senza sosta. La polizia sta lavorando per fare luce sulle circostanze della morte di questa persona, uccisa in un episodio avvenuto nel 2023. Al momento, si valuta anche l’ipotesi di una vendetta come possibile movente dell’omicidio.
Non si fermano le indagini sull’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a Foggia lunedì 13 aprile. Rivelate indiscrezioni su una possibile pista legata alla morte di un giovane nel 2023. Il decesso avvenne nello stabile dove abita la famiglia della vittima. Si ipotizzano rancori passati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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