Omicidio alla Baita al Lago di Castelfranco sette giovani verso il processo
Il 4 maggio, sette giovani sono finiti sotto inchiesta per un violento scontro alla
La Procura di Treviso ha notificato la chiusura indagini per la tragedia in cui, la mattina del 4 maggio scorso, ha perso la vita Lorenzo Cristea, 20enne di Trebaseleghe. Contestato il concorso in omicidio volontario e il tentato omicidio a Badr Rouaji e Taha Bennanni. Per altri cinque ragazzi l'accusa è quella di rissa aggravata Concorso in omicidio volontario, tentato omicidio (sempre in concorso) e rissa aggravata. Sono questi i reati che, avario titolo, il sostituto procuratore Giulio Caprarola contesta ai sette giovani che si sono affrontati all'alba del 4 maggio scorso nei pressi della "Baita al Lago" di Castelfranco Veneto, quando è morto Lorenzo Cristea, 20enne di Trebaseleghe (in provincia di Padova) raggiunto da quattro coltellate di cui una, quella mortale, lo ha raggiunto all'aorta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
The Investigation of Lucy Letby, la vera storia dietro al documentario di Netflix sull’ex infermiera condannata per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri setteLa vicenda di Lucy Letby torna sotto i riflettori con un nuovo documentario di Netflix che mette in discussione la condanna dell’ex infermiera.
Leggi anche: Garlasco, indagini vicine alla chiusura: Andrea Sempio verso il processo. E spuntano le foto dell'indagato fuori casa dei Poggi dopo l'omicidioLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Libri, i nuovissimi gialli da portare in vacanza questa estate: da Cotti a De Cataldo, i consigli; EX MACRICO. La confisca dei beni di Maravita richiama alla massima vigilanza sull'ultima area verde della città in mano alla Curia.
Omicidio alla Baita al Lago di Castelfranco, sette giovani verso il processoLa Procura di Treviso ha notificato la chiusura indagini per la tragedia in cui, la mattina del 4 maggio scorso, ha perso la vita Lorenzo Cristea, 20enne di Trebaseleghe. Contestato il concorso in omi ... trevisotoday.it
ESCLUSIVA | Il 25enne si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte della sorella facebook