Omicidio alla Baita al Lago di Castelfranco Badr Rouaji è stato scarcerato

Questa mattina, un giovane di 20 anni accusato di concorso morale nell’omicidio di un uomo e del tentato omicidio di un altro, è stato rilasciato dopo aver trascorso del tempo in custodia cautelare. L’indagine riguarda anche il porto abusivo di armi. L’episodio si è verificato presso la “Baita al Lago” di Castelfranco.

Questa mattina Badr Rouaji, il 20enne accusato di concorso morale nell'omicidio di Lorenzo Cristea e del tentato omicidio di Alessandro Bortolami (oltre che di porto abusivo di armi) è stato scarcerato. Il gup Piera De Stafani, lo stesso giudice davanti al quale il prossimo 10 aprile il giovane di origine marocchina comparirà con l'amico e connazionale 22enne Taha Bennani e cinque amici della vittima - questi ultimi indagati per il reato di rissa aggravata - per l'udienza preliminare, ha accolto l'istanza dell'avvocato Fabio Crea per concedere al suo assistito gli arresti domiciliari. La domanda di attenuazione della... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Omicidio alla "Baita al Lago" di Castelfranco, Badr Rouaji è stato scarcerato Articoli correlati Omicidio alla "Baita al Lago" di Castelfranco, sette giovani verso il processoLa Procura di Treviso ha notificato la chiusura indagini per la tragedia in cui, la mattina del 4 maggio scorso, ha perso la vita Lorenzo Cristea,... «L'accusa a Rouaji? Una chiara forzatura»: sfida tra difesa e Procura sul delitto della Baita al Lago«Voler imputare ancora oggi a Rouaji il concorso nell’omicidio appare come una chiara forzatura nell’interpretazione dei fatti». Tutto quello che riguarda Badr Rouaji Argomenti discussi: Omicidio alla Baita al Lago, fissata la data dell'udienza preliminare; Morte di Lorenzo Cristea, in sette verso il processo per la rissa di Castelfranco. Lorenzo Cristea ucciso a coltellate vicino alla discoteca Playa Beach Club, il giudice:CASTELFRANCO (TREVISO) - Niente arresti domiciliari per Badr Rouaji, il 19enne (difeso dall'avvocato Fabio Crea), in carcere in quanto indagato, insieme al 22enne Taha Bennani (difeso dagli avvocati ... ilgazzettino.it