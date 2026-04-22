Omicidio a Vasto | è il giorno dell' autopsia oggi nuovo incontro del padre con il suo avvocato

Oggi si svolge l’autopsia sul corpo di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni ucciso domenica scorsa dal padre durante un episodio che si è verificato in casa. Nel frattempo, il padre si è incontrato nuovamente con il suo avvocato per discutere della vicenda. Restano ancora molti aspetti da chiarire riguardo alla dinamica e alle cause della morte del giovane.

Sono ancora diversi i punti da chiarire sulla morte di Andrea Sciorilli, il ventunenne ucciso in casa dal padre Antonio, domenica scorsa, con tre colpi di ascia al culmine di una lite. Come riporta l'Ansa oggi (mercoledì 22 aprile), l'avvocato Massimiliano Baccalà tornerà nel carcere di Vasto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Omicidio a Vasto, arrestato il padre del 21enne ucciso Leggi anche: Omicidio a Vasto: 21 enne ucciso con un'ascia, arrestato il padre Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ucciso un ragazzo di 21 anni: chi è la vittima; Ventunenne trovato morto a Vasto: si indaga per omicidio; Omicidio Vasto, il padre ha confessato e indicato dove trovare l'arma: colpito il figlio sul letto; Omicidio a Vasto: 21 enne ucciso con un'ascia, arrestato il padre. Omicidio Vasto: il padre di Andrea Sciorilli è in carcere, oggi l’autopsia su AndreaÈ in carcere a Vasto il padre di Andrea Sciorilli: ha confessato di avere ucciso il figlio a colpi d'ascia. L'uomo alterna momenti di lucidità a sconforto ... rete8.it Omicidio Vasto: è il giorno dell’autopsia su Andrea SciorilliNon è stata ancora fissata l’udienza di convalida dell’arresto di Antonio Sciorilli, il 52enne che a Vasto, domenica scorsa, ha ucciso il figlio ventunenne Andrea al culmine di una lite in casa, colpe ... rete8.it SPARATORIA E DUPLICE OMICIDIO, SOTTO ACCUSA (E A PROCESSO) FINISCE CHATGPT: "Ha aiutato a pianificare delitto" | Il caso e i particolari leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/22/chatgpt-sotto-accusa-finisce-al-centro-di-un-processo-per-o - facebook.com facebook Omicidio a Pavia, 25enne ucciso per una lite legata a una pizza: la ricostruzione a #ignotox. x.com