Omicidio a Vasto arrestato il padre del 21enne ucciso

Nella giornata di ieri si è verificato un omicidio nel quartiere di Vasto, dove un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage del suo condominio. Dopo le indagini, il padre della vittima è stato sottoposto a un lungo interrogatorio e, al termine, è stato messo in stato di fermo. La polizia sta continuando le verifiche per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

AGI - Svolta nell'omicidio di Vasto. Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo, scattato al termine del lungo interrogatorio. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Ucciso a Vasto in garage . Il giovane è stato con almeno tre coltellate al torace. Diplomato in amministrazione, finanza e marketing il 21enne era stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Vasto all'imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia, ma il delitto potrebbe essere l'ultimo atto di una lite cominciata in casa. Tracce di sangue nel palazzo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio a Vasto, arrestato il padre del 21enne ucciso Der Mann log, dass er arbeitet und spielte Videospiele… Als sie es erfuhr, ließ er sie sterben | Notizie correlate Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casaÈ in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage... Omicidio del 21enne a Vasto, fermato il padre dopo una notte di interrogatorioProseguono le indagini sull’omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato morto ieri a Vasto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio a Vasto, si cerca l'arma del delitto. Mercoledì l'autopsia; Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidio; Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Omicidio a Vasto: ucciso a 21 anni. Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliIl 21enne trovato ieri senza vita nel garage del condominio dove viveva. Il fermo scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte ... quotidiano.net Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto, fermato il padre che l'aveva trovato in garage: il sospetto del delitto in famigliaSvolta drammatica nelle indagini sull'omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne massacrato nel garage di casa a Vasto. Al termine di un lunghissimo e teso interrogatorio durato tutta la ... leggo.it Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al c - facebook.com facebook Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA x.com