Nella città di Vasto si è conclusa con un fermo la vicenda legata all'omicidio di un giovane di 21 anni, trovato senza vita nel garage del proprio condominio domenica scorsa. Le autorità hanno arrestato il padre della vittima al termine di un lungo interrogatorio. La polizia ha confermato che l'uomo è attualmente in stato di fermo, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze dell'accaduto.

AGI - Svolta nell 'omicidio di Vasto. Antonio Sciorilli, il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita domenica nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo, scattato al termine del lungo interrogatorio. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Ucciso con un'ascia. Un'ascia ritrovata nel garage di casa è l'arma con cui Antonio Sciorilli, dirigente ASL, ha ucciso il figlio. I dettagli del delitto sono stati resi noti dal procuratore di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia, durante una conferenza stampa che ha delineato i contorni di un dramma familiare culminato in una violenta aggressione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Omicidio a Vasto: 21 enne ucciso con un'ascia, arrestato il padre

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