Ombrellone sociale Otto i posti disponibili alle spiagge comunali

È stato aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione di otto posti ombra presso le spiagge comunali attrezzate. L’iniziativa riguarda un ombrellone sociale che consente a persone con particolari esigenze di usufruire di un’area coperta durante le visite in spiaggia. L’obiettivo è garantire maggiore accessibilità e comfort a tutti i cittadini che frequentano le spiagge pubbliche. La domanda può essere presentata entro una data stabilita dall’amministrazione comunale.

Ombrellone sociale al via: già aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione di posti ombra alle spiagge attrezzate comunali. Sono destinati a cittadini residenti, nuclei familiari e ad associazioni o enti con finalità socio-assistenziali iscritti all’Albo comunale delle associazioni. "Si tratta di un gesto concreto di attenzione verso chi vive situazioni di maggiore difficoltà economica e sociale – sottolinea Duilio Maggi, delegato al sociale – con il rinnovo di questa iniziativa portiamo avanti una politica di inclusione che vuole offrire una possibilità anche a quelle famiglie o realtà che, altrimenti, non potrebbero permettersi di trascorrere qualche giornata al mare".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ombrellone sociale. Otto i posti disponibili alle spiagge comunali Notizie correlate Servizio civile alla Fondazione Monasterio: otto posti disponibiliServizio civile alla Fondazione Monasterio con il progetto 'Tutti in campo per la salute – La Squadra del Cuore ti accoglie', rivolto a giovani... Aprono le iscrizioni ai nidi comunali di Bergamo: disponibili 350 postiA partire da domenica 1° febbraio, e fino al 30 aprile 2026, sarà possibile iscrivere i bambini e le bambine ai nidi comunali di Bergamo per l’A.