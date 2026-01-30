Aprono le iscrizioni ai nidi comunali di Bergamo | disponibili 350 posti

Sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali di Bergamo. Sono disponibili 350 posti per i bambini fino a tre anni. La città invita le famiglie a prenotare il prima possibile, per assicurare un posto in uno dei servizi più richiesti. Il Nido, infatti, offre un sostegno importante alle famiglie e ai bambini, con un servizio che mira allo sviluppo armonico e all’integrazione sociale.

Bergamo. Il Nido si propone come un Servizio educativo e sociale di interesse pubblico che favorisce l’armonico sviluppo psico-fisico e l’integrazione sociale dei bambini e delle bambine nei primi tre anni di vita, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro identità. “A partire dall’anno educativo 2026–2027 sarà aperto il nido d’infanzia L’erbavoglio di Longuelo, ultimo nido interessato dagli interventi di ristrutturazione finanziati dal PNRR. Questa nuova apertura si aggiunge ai quattro nidi riaperti negli ultimi due anni: Il gomitolo blu di Villaggio Sposi, Il bruco verde di Valtesse, Il ciliegio di Boccaleone e I coriandoli di Malpensata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo Nido

Il Comune di Udine organizza porte aperte presso i nidi comunali, offrendo alle famiglie la possibilità di visitare gli spazi dedicati ai bambini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bergamo Nido

