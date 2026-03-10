Servizio civile alla Fondazione Monasterio | otto posti disponibili

Alla Fondazione Monasterio sono disponibili otto posti per il servizio civile nel progetto 'Tutti in campo per la salute – La Squadra del Cuore ti accoglie'. Il programma si rivolge a giovani motivati che vogliono intraprendere un'esperienza di crescita sia personale sia professionale, offrendo loro l'opportunità di partecipare a attività legate alla tutela della salute e al coinvolgimento comunitario.

Servizio civile alla Fondazione Monasterio con il progetto 'Tutti in campo per la salute – La Squadra del Cuore ti accoglie', rivolto a giovani motivati che desiderano fare un’esperienza di crescita personale e professionale. I posti disponibili in Monasterio sono 8, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità.Le sedi di svolgimento del progetto sono l’ospedale San Cataldo di Pisa e l’Ospedale del Cuore di Massa. Il servizio ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, e prevede un assegno mensile di 519,47 euro. Possono partecipare giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti). Le domande devono essere presentate entro le ore 14. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

