Questa mattina, le autorità tunisine sono state chiamate a rispondere alle domande sulla loro gestione delle partenze dei migranti. In pochi giorni, il ciclone Harry ha causato la morte di almeno mille persone in mare. Eppure, molti di questi viaggi continuano a partire, anche quando le condizioni sono pericolose. La domanda resta: perché la Tunisia non ha fermato le partenze, o almeno tentato di farlo? Le testimonianze parlano di un fenomeno che non si ferma, anche di fronte a tragedie già avvenute.

Quando si dice “dispersi” è rarissimo che qualcuno riappaia. E questo è particolarmente vero per le vittime delle rotte del Mediterraneo. Per quanto riguarda ciò che è successo nel Mediterraneo al largo delle coste tunisine e libiche attorno al 20 gennaio, nel pieno del ciclone Harry, c’è solo da sperare che la cifra sia sotto i mille morti. Ma lo sarebbe di poco. Ci sono stati infatti, più o meno negli stessi giorni, 380 dispersi partiti dalla Tunisia segnalati dalle Ong e confermati dalle autorità italiane. A questi si aggiungono le 51 vittime di un naufragio a Tobruk, ma soprattutto le ultime stime delle Ong hanno aggiunto circa 500 persone che risultano partite dalla costa tunisina nell’area di Sfax e non arrivate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mille morti in mare per il ciclone Harry: perché la Tunisia non ha fermato le partenze?

Da inizio stagione, più di mille migranti sono scomparsi in mare a causa del ciclone Harry.

Il ciclone Harry ha devastato Riposto.

Massima attenzione al Sud per il ciclone Harry, rischio nubifragi e mareggiate estreme

