Bonaccorti il cancro al pancreas | cos’è la malattia e come si cura

Enrica Bonaccorti è deceduta oggi dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La malattia è nota per essere tra le più aggressive e complicate da curare, principalmente a causa della diagnosi che spesso avviene in fase avanzata. La battaglia si è conclusa con il suo decesso, segnando la fine di una lunga lotta contro questa patologia.

(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti è morta oggi dopo una battaglia contro il cancro al pancreas, che resta uno dei tumori più aggressivi e difficili da trattare, anche a causa della diagnosi spesso tardiva che rende più complesso il percorso terapeutico. Solo nel 20% circa dei pazienti (1 su 5), infatti, la malattia viene identificata quando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Chi era Enrica Bonaccorti, dalla carriera in tv e radio alla vita privata con marito e figlia alla malattia, un cancro al pancreasDalla radio alla televisione, passando per teatro e scrittura: la storia di Enrica Bonaccorti, tra successi professionali, vita privata e la malattia...

Leggi anche: Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: così aveva raccontato la malattia

Tumore al pancreas: nuove cure e frontiere di ricerca

Aggiornamenti e notizie su Bonaccorti il cancro al pancreas cos'è...

Argomenti discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv.

Aveva 76 anni È morta Enrica Bonaccorti, aveva un tumore al pancreasLa conduttrice TV italiana aveva 76 anni e meno di due anni fa le era stato diagnosticato il cancro. E solo a gennaio aveva fatto sapere che la malattia stava peggiorando. bluewin.ch

Enrica Bonaccorti: come ha scoperto il tumore che l’ha uccisa (e perché ha aspettato mesi prima di dirlo)Enrica Bonaccorti si è nascosta per quattro mesi prima di dire la verità: tumore al pancreas, sedia a rotelle e una confessione che ha spezzato il cuore a tutti. Ecco come ha scoperto la malattia e pe ... donnapop.it