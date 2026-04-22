Oltre 16 milioni di italiani utilizzano l’AI | come la usano davvero lo svela l’Osservatorio Rixalto Media

In Italia, oltre 16 milioni di persone usano regolarmente strumenti di intelligenza artificiale. Secondo un rapporto recente, questa tecnologia viene impiegata in vari ambiti quotidiani, come lavoro, studio e tempo libero. La diffusione dell’AI nel paese si conferma come un fenomeno di massa, coinvolgendo un’ampia fascia di utenti con diverse modalità di utilizzo. I dati sono stati raccolti dall’Osservatorio Rixalto Media e sono stati diffusi il 22 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 22 aprile 2026. In Italia l’intelligenza artificiale è ormai una tecnologia di massa. Ma come viene realmente utilizzata dagli utenti? La risposta arriva dall’Osservatorio Rixalto Media 2026, che ha analizzato il comportamento digitale di 53,1 milioni di italiani, incrociando dati su adozione AI, utilizzo dei motori di ricerca e dinamiche del mercato online. Il dato più evidente riguarda la diffusione: circa 16 milioni di italiani, pari al 35% della popolazione online, utilizzano applicativi di intelligenza artificiale. Tra questi, ChatGPT si afferma come punto di riferimento con 14,7 milioni di utenti mensili, mentre Perplexity si attesta a 745.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Oltre 16 milioni di italiani utilizzano l’AI: come la usano davvero, lo svela l’Osservatorio Rixalto Media Notizie correlate Giornata nazionale contro lo spreco alimentare: oltre 6 milioni di italiani non hanno soldi per mangiareOltre 6 milioni di italiani non hanno soldi per comprarsi da mangiare, mentre il 5% è ultraricco: nella Giornata nazionale contro lo spreco... Leggi anche: Influenza, 10,5 milioni di italiani già a letto: il Trentino resiste sotto la media?