Influenza 10,5 milioni di italiani già a letto | il Trentino resiste sotto la media?
La quinta settimana del 2026 porta un nuovo record di italiani colpiti dall’influenza. Sono ormai 10,5 milioni le persone a letto, con oltre 550 mila nuovi casi solo nell’ultima settimana. La situazione si mantiene preoccupante, ma alcuni segnali fanno sperare in un rallentamento. Tra le regioni, il Trentino sembra reggere meglio rispetto alla media nazionale.
L’influenza continua a correre, ma con qualche segnale incoraggiante. Il conteggio degli italiani colpiti ha ormai raggiunto quota 10,5 milioni, con oltre 550 mila nuovi casi nella quinta settimana del 2026. Secondo Pool Pharma, le stime parlano chiaro: entro maggio potrebbero essere 16 milioni.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Influenza: quasi 7 milioni di italiani a letto. Sicilia in forte crescita, Abruzzo sopra la media nazionale
In Italia, l'influenza sta interessando circa 6,7 milioni di persone, con una crescita significativa durante le festività.
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
