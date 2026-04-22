Olimpiadi del soccorso | il trionfo dei sei studenti del Keynes

Sei studenti di una scuola superiore sono stati premiati durante le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso a Como. La squadra ha ottenuto il terzo posto assoluto e ha ricevuto un riconoscimento come miglior squadra nelle manovre salvavita. La competizione ha visto la partecipazione di diverse scuole della regione e si è concentrata sulla capacità di intervento in situazioni di emergenza. I giovani hanno dimostrato abilità nel campo delle manovre di primo soccorso.

Sei studenti del Keynes di Gazzada Schianno hanno conquistato un prestigioso riconoscimento durante le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso tenutesi a Como, ottenendo il terzo posto assoluto e un premio speciale come migliore squadra nelle manovre salvavita. La competizione, organizzata dalla Croce Rossa Italiana, ha impegnati giovani talenti provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte in una sfida basata sulla rapidità e la precisione delle tecniche di soccorso. Il successo dell’istituto di Gazzada Schianno si è manifestato attraverso l’eccellenza operativa di Mirko Ismaele Camiolo (4BA), Emanuele Di Massa (4AI), Maria Grazia Dimotta (4CI), Gabriele Marongiu (4AI), Alessandro Migliorin (4BA) e Federica Violante (4CI).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi del soccorso: il trionfo dei sei studenti del Keynes Notizie correlate Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di... Leggi anche: Torna lo spray a scuola, sei studenti del "Meucci" al pronto soccorso Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Como arrivano le olimpiadi di primo soccorso: gli studenti si sfidano; Il soccorso scende in piazza: decine di studenti alle olimpiadi della Croce Rossa fotogallery; Anche la Valle d'Aosta partecipa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa per studenti; Croce Rossa porta a Piacenza le Olimpiadi regionali del soccorso. L'Itpr Corrado Gex rappresenterà la Valle d'Aosta alle Olimpiadi CRI del Primo soccorsoLa Valle d'Aosta coinvolta per la prima volta nell'iniziativa per studenti della Croce Rossa per educare alla gestione delle emergenze Saranno gli studenti dell'Itpr Corrado Gex a rappresentare la Val ... aostaoggi.it Il soccorso scende in piazza: decine di studenti alle olimpiadi della Croce Rossa fotogalleryIl soccorso scende in piazza con simulazione di interventi di emergenza, scenari con situazioni assolutamente verosimili e il coinvolgimento delle ... piacenzasera.it Gli studenti del Keynes premiati alle Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso per le manovre salvavita. - facebook.com facebook Una bellissima giornata alle Olimpiadi del Soccorso organizzate da @CRILombardia & #crocerossacomo Ecco il nostro Candy Shop Per un Amore consapevole #crigrandate #crocerossa x.com