Olbia notte di sangue in discoteca | arrestato l’aggressore

Nella notte scorsa in una discoteca di Olbia, si sono verificati attimi di tensione e violenza. Un uomo di 43 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dopo essere stato identificato come l’autore dell’aggressione. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, e attualmente si trova in carcere. La dinamica dell’evento e le conseguenze dell’episodio sono ancora in fase di approfondimento.

Un uomo di quarantatré anni, di nazionalità egiziana, è stato condotto in carcere nel pomeriggio di ieri dopo essere stato identificato come il principale responsabile di un violento attacco avvenuto in un locale notturno di Olbia. L’aggressione, che ha avuto luogo nella notte del 14 aprile, si è trasformata in un tentativo di omicidio a seguito di una discussione tra i presenti, culminando con il ferimento grave della vittima. Le dinamiche del tragico episodio sono emerse con chiarezza grazie all’intervento dei carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la lite scoppiata all’interno del night club è degenerata in una violenza brutale quando l’uomo, insieme ad altri due clienti, ha preso di mira la vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, notte di sangue in discoteca: arrestato l’aggressore Notizie correlate Leggi anche: Notte da incubo per una donna in una discoteca di Enna. Aggredita da un uomo con un pugno, identificato l'aggressore Giugliano, notte di violenza davanti alla discoteca: 42enne arrestato dai carabinieri per maltrattamentiDa due anni incubo nei weekend per una donna di 35 anni: aggredita e trascinata per i capelli in via Ripuaria. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Night club di Olbia covo di pregiudicati: chiuso dal questore; Olbia, tentato omicidio all’interno di locale notturno: arrestato un 25enne; Coltellate al night, arrestato un uomo per tentato omicidio a Olbia; I Carabinieri sigillano il night club del sangue: saracinesche abbassate a Olbia dopo i fendenti tra i tavoli. Olbia celebra Sa Die de sa Sardigna: memoria e identità alle Casermette facebook Olbia, 21.04.2026 La nostra Geraldina ci manda i saluti insieme alla sua meravigliosa famiglia La loro felicità è contagiosa!!! Ma quanto sono belli #colcuoresiarrivaovunque #LidaSezOlbia #rifugiofratelliminori x.com