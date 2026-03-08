Giugliano notte di violenza davanti alla discoteca | 42enne arrestato dai carabinieri per maltrattamenti

Nella notte a Giugliano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni con l’accusa di maltrattamenti. La vicenda coinvolge anche una donna di 35 anni, che da due anni subisce aggressioni nei fine settimana, tra cui un episodio recente in via Ripuaria dove è stata aggredita e trascinata per i capelli. La scena si è svolta davanti a una discoteca.

Da due anni incubo nei weekend per una donna di 35 anni: aggredita e trascinata per i capelli in via Ripuaria. I militari intervengono e fermano l’uomo, la vittima ricoverata al Cardarelli.. Sono le 03.30 circa, da poche ore è iniziata la festa della donna. Una discoteca è invasa di ragazzi che ballano sul ritmo di una musica assordante, tra loro una donna. Lei non si diverte per nulla, la sua testa è piena di pensieri e preoccupazioni. Il compagno è ubriaco, come tutti i weekend. Ha paura che possa accaderle qualcosa. L’uomo si avvicina, l’odore di alcool è forte. La donna intimorita prova ad allontanarsi ma lui la ferisce alle labbra con un morso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

