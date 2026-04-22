Oggi si tiene il Consiglio dei ministri che esaminerà il Documento di finanza pubblica per il 2026. Durante la riunione, è prevista anche la nomina di cinque nuovi sottosegretari, che successivamente dovranno prestare giuramento. La discussione riguarda specificamente le previsioni di bilancio e le strategie finanziarie previste per il prossimo anno. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sui contenuti o sulle tempistiche di approvazione.

Al via il Consiglio dei ministri che esaminerà il Documento di finanza pubblica 2026, e in cui è attesa anche la nomina di cinque nuovi sottosegretari che poi dovrebbero prestare giuramento alle 13 nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. All’ordine del giorno, a quanto si apprende, anche un disegno di legge sul riordino e la riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale e due decreti legislativi: uno sul Testo unico adempimenti e accertamento; e uno per recepire la direttiva Ue per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Al via il Cdm per il varo del Documento di finanza pubblica

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