al via il cdm per il varo del documento di finanza pubblica 2026

Oggi si tiene il Consiglio dei ministri durante il quale verrà esaminato il Documento di finanza pubblica 2026. Durante la riunione è prevista anche la nomina di cinque nuovi sottosegretari, i quali dovranno successivamente prestare giuramento. La seduta si concentra su questi due punti principali, con decisioni che riguardano sia le questioni finanziarie sia le nomine di governo.

Al via il Consiglio dei ministri che esaminerà il Documento di finanza pubblica 2026, e in cui è attesa anche la nomina di cinque nuovi sottosegretari che poi dovrebbero prestare giuramento alle 13 nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. All’ordine del giorno, a quanto si apprende, anche un disegno di legge sul riordino e la riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale e due decreti legislativi: uno sul Testo unico adempimenti e accertamento; e uno per recepire la direttiva Ue per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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