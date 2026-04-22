Il governo ha approvato il decreto maltempo, che prevede misure di sostegno per le imprese e i lavoratori colpiti da eventi atmosferici avversi. Tra le disposizioni ci sono la sospensione di tasse e contributi dal 18 gennaio e interventi a supporto del reddito per le persone coinvolte. Il decreto, ora in vigore, si applica in presenza di specifici requisiti e mira a fornire un aiuto immediato alle categorie interessate.

Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi. Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato votando per alzata di mano. In aula Avs ha annunciato il voto contrario mentre a quanto si apprende, gli altri gruppi di opposizione si sono astenuti. Approvato già alla Camera, è così convertito in legge. Il provvedimento reca interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ok definitivo al decreto maltempo: dallo stop a tasse e contributi al sostegno al reddito per i lavoratori, ecco le misure

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