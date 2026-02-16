Sostegno al reddito Contributi per nido e scuola infanzia
La direzione sanitaria e il personale universitario convenzionato hanno firmato un accordo per il welfare integrativo, con l’obiettivo di sostenere le famiglie attraverso contributi per nidi e scuole dell’infanzia. Questo accordo coprirà il periodo dal primo settembre 2025 fino al 31 agosto 2026, offrendo un aiuto concreto a chi ha figli piccoli.
Accordo welfare integrativo aziendale. Iniziative di sostegno al reddito della famiglia. Dirigenza sanità e personale universitario convenzionato relativo all’anno scolastico 1 settembre 2025, 31 agosto 2026: l’accordo è stato raggiunto. E sarà recepito all’interno del Contratto collettivo integrativo aziendale che interessa l’uso delle risorse dei fondi contrattuali aziendali 2026. Al tavolo, il 20 gennaio scorso, si sono messi, oltre al direttore generale Antonio Barretta, i sindacati della Dirigenza area sanità e le associaizoni dei docenti universitari. Al termine della riunione il testo è stato approvato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nidi d’infanzia, più sostegno alle famiglie: 200 nuovi contributi
Sono circa 200 famiglie di Rimini che potranno ricevere un aiuto economico per pagare il nido.
Interruzione dell'energia elettrica, attività sospese alla scuola dell'infanzia D'Amico e al nido Arcobaleno di Lanciano
Questa mattina a Lanciano, le scuole dell'infanzia D'Amico e il nido Arcobaleno sono rimasti chiusi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sostegno al reddito. Contributi per nido e scuola infanzia; CCNL abbigliamento industria: al via l’ente bilaterale; Reddito di creatività. L'Irlanda lo rende permanente per gli artisti, l'Italia resta a metà del guado (di L. Varlese); Le misure fiscali del Bilancio 2026 per il sostegno del reddito.
Scoperti dalla Guardia di Finanza di Varese nove furbetti del reddito di cittadinanzaGli indagati, residenti nell'Alto Varesotto, sono stati denunciati dalle Fiamme Gialle di Luino per aver percepito contributi totali per 175mila euro senza averne i requisiti ... varesenoi.it
Musumeci: Sospensione tributi, sostegno reddito e imprese a popolazioni colpite da ciclone e franaQuanto alle misure da adottare a sostegno delle popolazioni colpite da ciclone e frana, il Governo sta elaborando una serie di iniziative: sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamen ... ilgiornale.it
“Esprimiamo per la recente circolare del Ministero del Lavoro che ` ` . Perdiamo un fondamentale strumento di sostegno al reddito di forte i facebook