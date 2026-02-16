La direzione sanitaria e il personale universitario convenzionato hanno firmato un accordo per il welfare integrativo, con l’obiettivo di sostenere le famiglie attraverso contributi per nidi e scuole dell’infanzia. Questo accordo coprirà il periodo dal primo settembre 2025 fino al 31 agosto 2026, offrendo un aiuto concreto a chi ha figli piccoli.

Accordo welfare integrativo aziendale. Iniziative di sostegno al reddito della famiglia. Dirigenza sanità e personale universitario convenzionato relativo all’anno scolastico 1 settembre 2025, 31 agosto 2026: l’accordo è stato raggiunto. E sarà recepito all’interno del Contratto collettivo integrativo aziendale che interessa l’uso delle risorse dei fondi contrattuali aziendali 2026. Al tavolo, il 20 gennaio scorso, si sono messi, oltre al direttore generale Antonio Barretta, i sindacati della Dirigenza area sanità e le associaizoni dei docenti universitari. Al termine della riunione il testo è stato approvato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sostegno al reddito. Contributi per nido e scuola infanzia

