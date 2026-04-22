Oggi i funerali di Luca Iannuzzi patron di Nabilah e Archivio Storico La moglie | Lucido visionario

Oggi si svolgono a Monte di Procida i funerali di Luca Iannuzzi, imprenditore noto per aver gestito locali come Nabilah, Archivio Storico e ScottoJonno. L'uomo è deceduto all'età di 54 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. La moglie ha descritto Iannuzzi come un “lucido visionario”. La cerimonia si tiene nel rispetto delle normative vigenti e vede la partecipazione di amici, familiari e colleghi.

Si terranno oggi, 22 aprile, a Monte di Procida, nel Napoletano, i funerali di Luca Iannuzzi, noto imprenditore - patron di locali come Nabilah, Archivio Storico e ScottoJonno - morto a 54 anni dopo una lunga malattia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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