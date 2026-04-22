Oggi si celebra la Giornata della Terra, un’occasione che ogni anno il 22 aprile richiama l’attenzione sull’ambiente. Questa ricorrenza è nata in seguito al disastro di Santa Barbara, un evento che ha portato alla nascita dell’Earth Day. Per il 2026, il messaggio principale riguarda l’impegno collettivo per la tutela del pianeta e delle risorse naturali. La giornata si svolge con iniziative in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Roma, 22 aprile 2026 – La Giornata della Terra, Earth Day, ogni 22 aprile torna a ricordarci l’importanza del nostro impegno per il futuro dell’ambiente. Le sue origini risalgono alla fine degli anni Sessanta, quando l’inquinamento e gli effetti dello sviluppo industriale iniziarono a emergere con la forza di interrogativi sempre più pressanti, alimentando una crescente consapevolezza ecologica nell’opinione pubblica. L’iniziativa alla base della Giornata della Terra fu del senatore Gaylord Nelson, che dopo il disastro petrolifero di Santa Barbara del 1969 decise di promuovere una mobilitazione nazionale dedicata all’ambiente. Il primo Earth...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oggi è la Giornata della Terra: il disastro di Santa Barbara che fece nascere l’Earth Day e il messaggio per il 2026

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Oggi celebriamo la Giornata Mondiale della #Terra. Un'occasione per ribadire il valore dell' #ambiente e della salvaguardia del pianeta Terra per assicurare un futuro a tutti noi. @FratellidItalia x.com