Durante l'intervista a Domenica In, Cerno ha parlato della prima Pasqua di Papa Leone XIV, evidenziando come questa coincida con il conflitto in Medioriente e in Terra Santa. Ha ricordato che il Papa ha ripetutamente chiesto a chi ha le armi di tornare alla pace, sottolineando il messaggio potente del Papa e il richiamo alla pace in una regione infiammata. La situazione rimane complessa e difficile da risolvere.

La prima Pasqua di Papa Leone XIV è segnata dalla guerra in Medioriente e in Terra Santa, non un evento qualunque ma un enorme fardello per il capo della Chiesa Cattolica, che da mesi chiede, a chi ha le armi in mano, che ritorni la Pace. E la via Crucis con la croce, così come non si vedeva da anni, non è stato solo un ritorno alle origini della tradizione iniziata da Papa Paolo VI ma un messaggio forte che il Santo Padre ha voluto mandare alla comunità cristiana nel mondo nel chiedere la Pace. “Pace è la parola che è risuonata potente da piazza San Pietro, che Papa Leone ha voluto pronunciare con forza e che rimanda a un messaggio di pace... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cerno a Domenica In: "La pace e il messaggio potentissimo del Papa e quella Terra Santa infiammata che ricorda Paolo VI"

"La pace e il messaggio potentissimo del Papa in una Pasqua segnata dagli orrori. E quella Terra Santa infiammata che ricorda Paolo VI"La prima Pasqua di Papa Leone XIV è segnata dalla guerra in Medioriente e in Terra Santa, non un evento qualunque ma un enorme fardello per il capo...

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