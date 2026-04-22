Oggi si ricorda San Leonida di Alessandria, martire del III secolo. È noto anche per essere il padre di un famoso filosofo e teologo, figura di rilievo nella storia della cristianità. La sua vita è collegata alla persecuzione religiosa del suo tempo, e il suo nome viene associato alla memoria di un periodo segnato da sofferenza e fede. La data è celebrata in alcune tradizioni religiose come momento di ricordo.

Martire del III secolo, San Leonida di Alessandria è ricordato anche per essere il padre di un noto e importante filosofo e teologo: un esempio di fede che ha formato uno dei più grandi pensatori della cristianità. San Leonida di Alessandria è stato un martire sotto la persecuzione dell’imperatore Settimio Severo nel III secolo. Non si conosce la data esatta della sua nascita e sono poche le informazioni su di lui, ma si sa che è il padre di un personaggio di grande spicco per il pensiero cristiano. Il suo figlio maggiore era infatti Origene, filosofo e teologo di grande rilievo. A parlare del martirio di San Leonida, originario appunto di Alessandria d’Egitto, dove era un insigne maestro, è lo storico Eusebio di Cesarea che lo riporta nella sua Storia Ecclesiastica.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 22 aprile, San Leonida di Alessandria: padre di un famosissimo filosofo e teologo

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Santo del Giorno - Il 22 aprile si celebra; San Leonida di Alessandria ; Martire, padre di Origene ! San Leonida di Alessandria, padre di Origene, che fu martirizzato ad Alessandria d'Egitto. Seguici sui nostri canali social ; Clicc - facebook.com facebook