Oggi si celebra Sant’Anselmo d’Aosta, vescovo e Dottore della Chiesa, noto per aver approfondito il rapporto tra fede e ragione. Fu un teologo che si impegnò a comprendere come si possa cercare Dio attraverso l’uso della ragione. La sua figura è ricordata per aver unito in modo peculiare questi due aspetti, contribuendo a definire un percorso di ricerca e riflessione teologica.

Vescovo e Dottore della Chiesa, Sant’Anselmo d’Aosta fu un fine teologo capace di indagare a fondo come cercare Dio attraverso la ragione: un viaggio nel pensiero del “Doctor Magnificus” che ha unito fede e ragione. Sant’Anselmo d’Aosta è tra le personalità di maggior rilievo del Medioevo e con le sue opere teologiche ha dato un contributo al pensiero cristiano raggiungendo le più alte vette. Nacque ad Aosta intorno al 1033 da una ricca e nobile famiglia. La sua educazione fu affidata ad un parente che gli fece da istitutore. In giovinezza ebbe problemi di ipocondria a causa dell’incomprensione del suo maestro. La madre allora lo affidò alle cure dei monaci benedettini di Aosta.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 21 aprile, Sant’Anselmo d’Aosta: teologo che delinea il giusto rapporto tra fede e ragione

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