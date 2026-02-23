Oggi 23 febbraio San Policarpo | discepolo di San Giovanni apostolo ed eccelso teologo

San Policarpo di Smirne, discepolo di San Giovanni e testimone dell’epoca apostolica, viene ricordato per il suo ruolo di grande teologo e martire. La sua presenza nel primo secolo ha influenzato profondamente la diffusione del cristianesimo. La sua testimonianza diretta, tramandata attraverso le sue lettere, ha contribuito a rafforzare le prime comunità cristiane. La sua figura continua a essere studiata come esempio di fede e dedizione.

Ultimo testimone dell’epoca apostolica e discepolo prediletto di san Giovanni: san Policarpo di Smirne rifulge come grande teologo e martire della fede primitiva. Il Martirologio Romano ricorda oggi, 23 febbraio, la figura di san Policarpo di Smirne, che fu vescovo e martire. Eminente teologo, è ricordato come discepolo di san Giovanni apostolo e affrontò il martirio sotto le persecuzioni degli imperatori Marco Antonino e Lucio Aurelio Commodo. Nato a Smirne nella seconda metà del I secolo, all’incirca nell’anno 69, in una benestante famiglia. Fu al seguito di san Giovanni e ne divenne fidato discepolo e intorno all’anno 100 fu messo a capo della comunità cristiana e quindi divenne vescovo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

San Policarpo: il Santo del 23 Febbraio e la Sua EreditàIl 23 febbraio si onora San Policarpo, martire il cui sacrificio è legato alle persecuzioni dell’antichissima Chiesa.

Il 23 febbraio è il 54º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è paziente e costante, con una naturale predisposizione al lavoro metodico. È una persona che costruisce nel tempo, senza ...

Il #santo del #23febbraio: Policarpo. Poco si conosce della vita di S. Policarpo. Si sa che in gioventù si converti al Cristianesimo: ebbe la fortuna di essere istruito dagli Apostoli ed in special modo da S. Giovanni Evangelista. x.com