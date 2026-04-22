Il Presidente della Repubblica ha espresso solidarietà alla Presidente del Consiglio dopo le dichiarazioni offensive di un conduttore della televisione di Stato russa. Il Viminale si è messo in allerta in risposta a quanto accaduto. La vicenda riguarda le parole dure rivolte alla leader italiana durante un programma televisivo, suscitando reazioni ufficiali e preoccupazioni tra le autorità italiane.

Il Presidente della ha inviato un messaggio di solidarietà alla Presidente del Consiglio dopo le gravi offese rivolte da un conduttore della televisione di Stato russa. L’attacco, mirato a Giorgia Meloni, ha scatenato una reazione immediata che coinvolge il Quirinale, il governo e le principali forze politiche nazionali, portando la diplomazia italiana a convocare l’ambasciatore di Mosca. La reazione istituzionale e la sicurezza nazionale. Al Quirinale la tensione è palpabile. Mattarella ha manifestato forte preoccupazione per l’accaduto, cercando di ricomporre le fratture interne e richiedendo un fronte unito contro le provocazioni esterne....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Offesa russa a Meloni: Mattarella indignato e il Viminale in allerta

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