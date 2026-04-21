Insulti a Meloni dalla tv russa | Solovyev alla premier | Fascista p* Mattarella | Indignato E Tajani convoca l' ambasciatore russo

Da ilmessaggero.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un programma televisivo russo, un noto conduttore ha rivolto alla premier italiana un insulto con toni offensivi, utilizzando parole forti e denigratorie. Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni ufficiali, tra cui quella del presidente della Repubblica, che si è detto indignato, e del ministro degli Esteri, che ha deciso di convocare l’ambasciatore russo per chiarimenti. La vicenda rischia di acuire le tensioni tra i due paesi.

Si profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi frontali e insulti volgari a Giorgia Meloni. «Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l'ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza». Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Mattarella: «Indignato». E Tajani convoca l'ambasciatore russo

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