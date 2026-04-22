Insulti a Meloni sulla tv russa Mattarella indignato
Durante una trasmissione televisiva russa, sono stati rivolti insulti alla premier italiana. In risposta, il presidente della Repubblica italiana ha inviato un messaggio alla stessa premier. La replica ufficiale non si è fatta attendere, e sono state annunciate iniziative ufficiali. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama politico e istituzionale italiano. La discussione si è concentrata sulla tutela del rispetto istituzionale e delle figure pubbliche coinvolte.
Insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in russo e italiano definendo la premier “fascista” e “cattiva donnuccia”. “Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”, ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire a Meloni un messaggio di solidarietà, nel quale esprime indignazione per le volgari parole del conduttore russo, fa sapere il Quirinale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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