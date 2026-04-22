Insulti a Meloni sulla tv russa Mattarella indignato

Durante una trasmissione televisiva russa, sono stati rivolti insulti alla premier italiana. In risposta, il presidente della Repubblica italiana ha inviato un messaggio alla stessa premier. La replica ufficiale non si è fatta attendere, e sono state annunciate iniziative ufficiali. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama politico e istituzionale italiano. La discussione si è concentrata sulla tutela del rispetto istituzionale e delle figure pubbliche coinvolte.