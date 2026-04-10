Questa mattina molti residenti hanno ricevuto messaggi SMS che sembrano provenire dal Comune, avvisandoli sulla tassa sui rifiuti. Tuttavia, si tratta di tentativi di truffa, poiché l’Ente non ha mai inviato comunicazioni di questo tipo tramite messaggi. Le autorità raccomandano di non cliccare su link sospetti o fornire dati personali e di segnalare eventuali messaggi fraudolenti alle forze dell’ordine.

AREZZO — O via, ma davvero si pensava che il Comune si mettesse a mandare messaggini come un ex geloso alle due di notte? “Gentile contribuente, c’è un problema con la TARI, richiami subito.” — e certo, magari con tanto di cuoricino finale! In questi giorni, tra un caffè e una bestemmia per il traffico, tanti aretini si son visti arrivà questi SMS sospetti che parlano di presunte irregolarità sulla TARI. E lì, zac, scatta il panico: “O che sarà mai? Ho buttato l’umido nel secco? M’avranno visto?” Calma e gesso. L’Ufficio Tributi, quello vero, mica quello dei furbacchioni col telefonino caldo, ha fatto sapere chiaro e tondo: loro un mandano SMS, un chiedono dati sensibili e soprattutto un vogliono che tu richiami nessun numero strano.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh bischeri! La TARI un vi scrive via SMS: occhio alle truffe che puzzan più del cassonetto d’agosto

"La tua Tari è irregolare": il finto SMS che svuota il conto. Allarme truffe in provinciaUna notifica sul cellulare, un avviso di irregolarità nel pagamento della spazzatura e la fretta di risolvere la pendenza.