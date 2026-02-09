Only usato market

Domenica si tiene di nuovo il market Only Usato, il tradizionale appuntamento dedicato al vintage e al second hand. Dal 2015, ogni fine settimana, questo evento attira appassionati in cerca di pezzi unici e ricercati. La fiera si svolge in città, offrendo un’ampia selezione di abbigliamento, accessori e oggetti di seconda mano. È un’occasione per scoprire novità e fare acquisti sostenibili, in un clima informale e conviviale.

Torna l'appuntamento con Only Usato, il week end market dedicato alla cultura del second hand e del vintage che, fin dal 2015, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del settore. La prossima edizione è attesa per domenica 15 febbraio 2026.A ospitare l'evento sarà la suggestiva.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Only Usato Only Usato Market alla Limonaia di Villa Strozzi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. il Mercatino dell'usato al Campeggio Valcurone Ultime notizie su Only Usato Argomenti discussi: Eventi a Firenze dal 2 all’8 febbraio; Carnevale e non solo: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentino. Only Usato Market 14*12*2025 | Home. Clothing. Accesssories. Xmas Stuff! facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.