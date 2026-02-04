Rabiot predica calma | L’obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro Posso ancora …

Adrien Rabiot ha parlato dopo Bologna-Milan, partita della 23^ giornata di Serie A. Il centrocampista del Milan ha detto che il suo obiettivo è arrivare tra le prime quattro in campionato. Rabiot ha anche aggiunto di poter ancora migliorare e di credere nella squadra. La partita si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, e il giocatore ha voluto sottolineare che il Milan non molla e punta a restare in corsa per un posto in Champions League.

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul suo momento: "Penso di poter crescere ogni anno. A 30 anni stai bene, hai esperienza e la mentalità. Posso crescere ancora, mi alleno ogni giorno per migliorare. Non credo sia il migliore della mia carriera perché posso crescere ancora". Sulla classifica del Milan: "L'obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro. Volevamo staccare la Roma ed è andata bene.

