iran greggio verso 80 dollari con lo stop di qatarenergy vola il prezzo del gas

Il prezzo del greggio in Iran si avvicina ora agli 80 dollari al barile, mentre il costo del gas aumenta a causa dello stop di QatarEnergy. Dopo un periodo di relativa stabilità, i mercati energetici mostrano segnali di forte volatilità, innescati dagli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran. La situazione ha portato a cambiamenti immediati sui prezzi di petrolio e gas.

Dopo mesi di calma apparente, con gli attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran è tornata con forza la volatilità sui mercati energetici. Il petrolio è schizzato verso quota 80 dollari al barile e gli analisti prefigurano scenari tra 100 e 130 dollari se dovessero protrarsi la chiusura dello stretto di Hormuz e del conflitto, ma il rincaro più vistoso lo segna il gas, che ha visto i futures Ttf di riferimento balzare di quasi il 50% ad Amsterdam dopo che QatarEnergy ha sospeso la produzione di Gnl.

Attacco all’Iran, vola il prezzo del petrolio: il Brent schizza a 78,80 dollari (+8,28%), il Wti a 72.24 (+7,79%)Il prezzo del petrolio prende il volo, scontando le tensioni geopolitiche legate all’attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all’Iran...

Guerra in Iran: prezzo del gas vola sopra i 43 euro al megawattoraMILANO – Il prezzo del gas accelera ancora evola sopra i 40 euro al megawattora, ai massimi da febbraio del 2025, mentre si guarda agli sviluppi in...

