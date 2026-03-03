Il petrolio è schizzato verso quota 80 dollari al barile e vola anche il prezzo del gas

Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 80 dollari al barile, mentre anche il costo del gas aumenta. Dopo un periodo di relativa stabilità, gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran hanno riportato in primo piano la volatilità sui mercati energetici. La situazione si mantiene in costante evoluzione mentre gli operatori monitorano con attenzione i movimenti di prezzo.

Dopo mesi di calma apparente, con gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran è tornata con forza la volatilità sui mercati energetici. Il petrolio è schizzato verso quota 80 dollari al barile e gli analisti prefigurano scenari tra 100 e 130 dollari se dovessero protrarsi la chiusura dello stretto di Hormuz e del conflitto, ma il rincaro più vistoso lo segna il gas, che ha visto i futures Ttf di riferimento balzare di quasi il 50% ad Amsterdam dopo che QatarEnergy ha sospeso la produzione di Gnl. “A causa degli attacchi militari” dell’Iran “agli impianti operativi di QatarEnergy nella città industriale di Ras Laffan e nella città industriale di Mesaieed nello Stato del Qatar, QatarEnergy ha cessato la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) e prodotti associati”, ha spiegato l’azienda, uno dei principali fornitori globali di Gnl. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

Gas, carburante, trasporti: qual è il conto della crisi in Iran per l’ItaliaL’escalation della guerra in Medio Oriente travolge anche i mercati azionari, che chiudono in profondo rosso (Milano a -2%) ... ilsole24ore.com

Volano petrolio e gas, l’Europa brucia 314 miliardi. Ora si teme il ritorno dell’inflazioneI pasdaran: Stretto di Hormuz chiuso, colpiremo chi passa. Le Borse pagano pegno. Imprese in allarme per l’elevata instabilità. In arrivo ... repubblica.it

Caffè Affari (ristretto) - le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @elisaapiazza: I mercati fanno i conti con l’attacco a Riyad e la minaccia USA Petrolio in rally con la chiusura dello stretto di #Hormuz Impennata del gas con il #Qatar che interro x.com

Dai rialzi di petrolio e gas arrivano le incognite più grandi. I pareri di Giuseppe Pasini, Paolo Streparava e Pierluigi Cordua - facebook.com facebook